Прикордонні літаки отримають супутниковий зв'язок

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, екіпаж з робочого місця оператора буде забезпечений надійним та стійким зв’язком на усіх ділянках кордону, у виключній (морській) економічній зоні та територіальному морі, що значно підвищить оперативність та ефективність виконання завдань.

До складу цього комплексу зв’язку (комплексної інтегрованої телекомунікаційної системи), вбудовано ще дві авіаційні трекінгові системи: космічна та GSM, які дають можливість в реальному часі висвітлювати інформацію стосовно переміщення літака і видавати його координати, швидкість, висоту та курс у відомчій системі ГАРТ-16 з періодичністю 3-6 секунд.

Після перевірки у повітрі працездатності та якості супутникового зв’язку, літаки з новою станцією будуть допущені до експлуатації.