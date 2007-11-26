Майже 100 тисяч радіоточок припинили роботу на Полтавщині за два роки

За останні два роки в Полтавській області припинили роботу практично 100 тисяч радіоточок.

Про це УНІАН повідомили в Полтавському філіалі ВАТ "Укртелеком".

За даними організації, щорічно від дротового радіо відмовляється близько 25 тисяч жителів області.

"Колись масове джерело інформації сьогодні не в силах конкурувати з численними ФМ-радіостанціями. Крім того, районні радіовузли фінансуються за залишковим принципом, що не дозволяємо їм розширювати свої можливості", - зазначили в Полтавському філіалі ВАТ "Укртелеком".

Водночас зазначили, що фахівці філіалу з початку року встановили в області 1,5 тисяч радіоточок. Щорічно вони ремонтують близько семи тисяч кілометрів радіоліній.