Майже 100 тисяч радіоточок припинили роботу на Полтавщині за два роки
01:42, 26 листопада 2007Наука та IT
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Вони не в змозі конкурувати з ФМ
За останні два роки в Полтавській області припинили роботу практично 100 тисяч радіоточок.
Про це УНІАН повідомили в Полтавському філіалі ВАТ "Укртелеком".
За даними організації, щорічно від дротового радіо відмовляється близько 25 тисяч жителів області.
"Колись масове джерело інформації сьогодні не в силах конкурувати з численними ФМ-радіостанціями. Крім того, районні радіовузли фінансуються за залишковим принципом, що не дозволяємо їм розширювати свої можливості", - зазначили в Полтавському філіалі ВАТ "Укртелеком".
Водночас зазначили, що фахівці філіалу з початку року встановили в області 1,5 тисяч радіоточок. Щорічно вони ремонтують близько семи тисяч кілометрів радіоліній.
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