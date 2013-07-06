Хакери намагалися продати в Києві банківський вірус

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, слідство встановило, що над створенням вірусу Carbert росіянин і двоє українців працювали майже два роки - з січня 2010 року по вересень 2012 року.

Кожен з учасників злочинної групи виготовляв лише окремі частини програми, які в подальшому приєднувалися до інших функціональних модулей.

Потрапивши через Інтернет до комп'ютера, який використовується підприємством чи організацією для віддаленого управління банківськими рахунками через електронну систему "клієнт-банк", вірус автоматично відшуковував інформацію щодо паролів та ключів доступу до цієї системи.

За допомогою цих даних зловмисники з будь-якого місця та без відома власника комп'ютера виготовляли платіжні доручення для перерахування грошових коштів на власні рахунки.

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Перевіривши дієвість створеного вірусу на віртуальних об'єктах, хакери через Інтернет знайшли покупця, який погодився заплатити за винахід 12 тис. доларів.

Одразу після отримання зловмисними вказаної суми їх було викрито й затримано працівниками СБУ, а шкідливий програмний засіб вилучено.

Вироком суду усіх фігурантів справи визнано винними за ч. 2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України (створення з метою збуту шкідливого програмного засобу, призначеного для несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів) та засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.