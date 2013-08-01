ЗМІ: Американський гігант Adobe оголосив амністію піратського ПЗ в Росії
21:43, 01 серпня 2013Наука та IT
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Американський розробник програмного забезпечення Adobe Systems оголосила про амністію для користувачів нелегального програмного забезпечення компанії в Росії.
Adobe розповість як і для чого легалізувати піратське ПЗ
Про це повідомляє департамент компанії з протидії інтелектуальному піратству в Росії та СНД, пише digit.ru.
Департамент Adobe Systems з протидії піратству обіцяє повністю змінити структуру своєї роботи протягом одного місяця. У компанії кажуть, що такий крок повинен показати, як можна легалізувати піратське ПЗ і переконати піратів в легкості та безпеці цього процесу. Паралельно з цим Adobe хоче підвищити обізнаність про потенційні ризики та реальні загрози використання контрафактного ПЗ.
Подробиць акції компанія поки не повідомляла.
Компанія Adobe Systems - американський розробник ПЗ для роботи з даними з штаб-квартирою в Каліфорнії.
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