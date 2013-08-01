ЗМІ: Американський гігант Adobe оголосив амністію піратського ПЗ в Росії

Про це повідомляє департамент компанії з протидії інтелектуальному піратству в Росії та СНД, пише digit.ru.

Департамент Adobe Systems з протидії піратству обіцяє повністю змінити структуру своєї роботи протягом одного місяця. У компанії кажуть, що такий крок повинен показати, як можна легалізувати піратське ПЗ і переконати піратів в легкості та безпеці цього процесу. Паралельно з цим Adobe хоче підвищити обізнаність про потенційні ризики та реальні загрози використання контрафактного ПЗ.

Подробиць акції компанія поки не повідомляла.

Компанія Adobe Systems - американський розробник ПЗ для роботи з даними з штаб-квартирою в Каліфорнії.