Аpple за вихідні продала 9 мільйонів нових iPhone

Тепер акції Apple торгуються трохи нижче позначки в 500 доларів за штуку, що є максимумом з початку вересня. Втім, до історичного максимуму в районі 700 доларів, досягнутому у другій половині 2012 року, їм як і раніше далеко, повідомляє Lenta.ru.

Тим не менш, зростання акцій Аpple дозволило компанії зміцнити свої позиції найдорожчої публічної компанії світу. Капіталізація виробника iPhone оцінюється в 450 мільярдів доларів. Його основний конкурент - нафтова ExxonMobil - відстає від Apple на 50 мільярдів.

Про продаж дев'яти мільйонів пристроїв першим повідомило агентство Bloomberg, яке послалося на підрахунки самої Apple. За даними видання, аналітики розраховували на продаж 5-7,5 мільйона «айфонів».

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Apple представила iPhone 5s і iPhone 5c на початку вересня, а в продаж вони надійшли 20-го. Примітно, що відразу після презентації нових смартфонів акції компанії просіли і зараз лише повернулися до рівнів початку місяця. Всього за 30 днів з кінця серпня акції Apple подешевшали приблизно на відсоток.