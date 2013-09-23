Аpple за вихідні продала 9 мільйонів нових iPhone
Акції Apple на відкритті торгів на американських біржах 23 вересня виросли відразу на шість відсотків. Інвестори кинулися скуповувати цінні папери компанії на тлі даних про відвантаження дев'яти мільйонів iPhone нових моделей 5s і 5c за минулі вихідні.
Тепер акції Apple торгуються трохи нижче позначки в 500 доларів за штуку, що є максимумом з початку вересня. Втім, до історичного максимуму в районі 700 доларів, досягнутому у другій половині 2012 року, їм як і раніше далеко, повідомляє Lenta.ru.
Тим не менш, зростання акцій Аpple дозволило компанії зміцнити свої позиції найдорожчої публічної компанії світу. Капіталізація виробника iPhone оцінюється в 450 мільярдів доларів. Його основний конкурент - нафтова ExxonMobil - відстає від Apple на 50 мільярдів.
Про продаж дев'яти мільйонів пристроїв першим повідомило агентство Bloomberg, яке послалося на підрахунки самої Apple. За даними видання, аналітики розраховували на продаж 5-7,5 мільйона «айфонів».
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Apple представила iPhone 5s і iPhone 5c на початку вересня, а в продаж вони надійшли 20-го. Примітно, що відразу після презентації нових смартфонів акції компанії просіли і зараз лише повернулися до рівнів початку місяця. Всього за 30 днів з кінця серпня акції Apple подешевшали приблизно на відсоток.