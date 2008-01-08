Відкрилася найбільша виставка високих технологій

У Лас-Вегасі 7 січня 2008 року відкрилася одна з найбільших міжнародних виставок високих технологій у світі - Consumer Electronics Show (CES). Вона триватиме до 10 січня. У ній беруть участь 2700 компаній, які працюють у галузі технологій і аудіо- і виготовляють відео- і цифрову техніку, зокрема 20th Century Fox, Dreamworks Animation і The Walt Disney Company.

До речі, організатори CES підшукують для проведення щорічного заходу вигідніше з економічного погляду місто в США, ніж Лас-Вегас. Про це повідомляє Register Hardware.

У Лас-Вегасі, де CES проводиться з 1978 року, ціни на проживання в готелях, а також на харчі та напої підвищилися в деяких випадках на 365 відсотків за останні два роки. За словами старшого віце-президента з проведення заходів CES Карен Чупка (Karen Chupka), Лас-Вегас перестав бути вигідним місцем для проведення заходу.

Чупка також додала, що організатори CES ведуть переговори з виставковими центрами в Чикаго й Орландо. У цих містах площа комплексів достатня, щоб прийняти виставку такого розміру, як CES.

Лента.ру