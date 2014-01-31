ВКонтакте заблокує спільноти, які змінили тематику на Євромайдан

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-секретаря «ВКонтакте» в Україні Влада Леготкіна.

Деякі з груп «ВКонтакте», за словами Леготкіна, в назві яких зараз так чи інакше присутній Євромайдан, змінили свої колишні назви та тематику тільки заради залучення користувачів на тлі політичних подій в Україні. Це, за правилами «ВКонтакте», є серйозним порушенням.

Читайте такожВКонтакте заявляє, що не обмежує доступ до інформації про Євромайдан«Різка зміна тематики є нечесною щодо користувачів, які ставали учасниками однієї групи, а опинилися в зовсім інший», - прокоментував Леготкин.

Соцмережа введе санкції і за зміну назв спільнот. Зараз адміністратори багатьох спільнот необґрунтовано додають до назви слова, пов'язані з Євромайданом. Такі спільноти, за заявою Леготкина, можуть бути виключені з пошуку.

В цілому «ВКонтакте» заявляє, що не обмежує поширення інформації про Євромайдан, вживаючи заходів щодо сторінок користувачів тільки у разі грубих порушень - наприклад, закликів до насильства.