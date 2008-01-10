Tata представила найдешевший у світі автомобіль (фото)

Індійська компанія Tata представила у четвер найдешевший в світі автомобіль Nano вартістю 100 тисяч рупій (1 рупія - 0,128 гривні), повідомляє сайт Motor Authority.

Tata Nano оснащений бензиновим двигуном об`ємом 624 кубічних сантиметра потужністю 33 кінських сили. Максимальна швидкість, яку здатна розвинути ця машина, - 96 кілометрів на годину, середня витрата пального складає п`ять літрів на 100 кілометрів. Силовий агрегат відповідає екологічним нормам "Євро-4". Також у майбутньому Tata планує розширити лінійку моторів дизельними версіями.

Салон автомобіля розрахований на п`ятьох пасажирів. За додаткову плату Nano може бути обладнаний кондиціонером, електричними склопідйомниками і підсилювачем керма.

Щоб добитися низької вартості, Tata вирішила відмовитися від використання подушок безпеки.

Довжина машини складає трохи більше трьох метрів, а ширина і висота - близько півтора метри. Кузов Nano виконаний з листового металу, а не з пластика, як припускали раніше аналітики.

Tata розраховує продавати в Індії 200 тисяч моделей на рік, експорт в інші країни до 2011 року не планується. До появи Tata Nano найдешевшим автомобілем в Індії був Maruti Suzuki 800.

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