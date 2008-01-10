Провідний виробник електроніки змінить назву на Panasonic

Один з найбільших японських виробників електроніки Matsushita Electric Industrial Co. змінить у своїй назві прізвище засновника фірми Коносуке Мацусіта (Konosuke Matsushita) на відоміше світовому споживачеві ім`я свого бренду Panasonic, повідомив журналістів президент компанії Фуміо Оцубо (Fumio Ohtsubo).

"Рішення відмовитися від бренду Matsushita далося нам важко. Ми повинні створити щось більше, ніж ми були досі", - сказав Оцубо на прес-конференції, присвяченій стратегії Matsushita на новий фіскальний рік.

Рішення набуває чинності 1 жовтня 2008 року. З цього ж часу компанія випускатиме всі свої товари тільки під маркою Panasonic.

Це рішення, зумовлене зростанням глобальної конкуренції за впізнавання торговельних марок, є рішучим кроком для компанії, яка заснована 1918 року і користується в Японії винятковою пошаною за якість продукції і управління.

Історія Коносуке Мацусіті, який почав свою кар`єру підмайстром лудильника і завершив керівником найбільшої корпорації, якого в Японії з повагою називають "богом менеджменту", завжди була наріжним каменем іміджу компанії.

Мацусіта, який помер 1989 року у віці 94 років, уславився в діловому світі Японії своїми афоризмами, як-от "Бізнес - це люди" і "Кожна людина має свій шлях".

РІА "Новости"