Москва відмовилася від українських РЛС

Міністерство оборони Російської Федерації вирішило остаточно відмовитися від оренди двох радіолокаційних станцій попередження про ракетний напад (РЛС СПРН), розташованих у Мукачевому і Севастополі. Про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє Коммерсантъ-Україна. На думку українських експертів, тепер ці станції можна буде задіяти в колективній системі європейської безпеки або ж в американській системі протиракетної оборони (ПРО), яка створюється в країнах Східної Європи.

Як стало вчора відомо Ъ, міністр оборони РФ Анатолій Сердюков підписав розпорядження про припинення використання інформації з РЛС СПРН "Дніпро", розміщених в районі Мукачевого і Севастополя. "З цього року стратегічний південно-західний напрям прикриватиме станція `Воронеж-ДМ`, розташована під Армавіром. Тим самим ми можемо відмовитися від станцій в Севастополі і Мукачево", - пояснило джерело у військовому відомстві Російської Федерації.

РЛС "Дніпро" було прийнято в експлуатацію в 1979 році. Вони дозволяють виявляти пуски ракет і космічні об`єкти на дальності до 4 тис. км. У 1992 році станції були оголошені власністю України. 28 лютого 1997 року за ініціативою української сторони було підписано угоду, якою передбачалося спільне з Росією використання РЛС. Зокрема, російська сторона повинна була відшкодовувати витрати, пов`язані з їх експлуатацією, а українська – видавати відповідну інформацію РЛС на командний пункт під Москвою. У вересні 2005 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу РЛС СПРН з відання Міноборони в юрисдикцію Національного космічного агентства України (НКАУ). У 2007 році орендна плата, яку виплачувала російська сторона за експлуатацію об`єктів в Мукачевому і Севастополі, складала $1,5 млн. При цьому загальні витрати України на функціонування вузлів СПРН щорічно складали не менше $4,4 млн.

Слід зазначити, що передача РЛС СПРН в розпорядження НКАУ стала ще однією причиною відмови РФ від послуг української сторони. За інформацією джерела, у військовому відомстві РФ упевнені в тому, що після передачі НКАУ на РЛС почали працювати "нові співробітники, які, по суті, тільки вчилися експлуатувати станції". Через це у фахівців космічних військ Росії, що відповідають за роботу СПРН, почали виникати "великі сумніви" щодо "достовірності передаваної з України інформації про ракетну обстановку в зоні їх спостереження". Вчора виданню не вдалося зв`язатися з керівництвом НКАУ, яке могло б прокоментувати заяви російської сторони, а також можливі наслідки відмови від спільної експлуатації українських СПРН.

Тим часом опитані експерти вважають, що відмова російської сторони від експлуатації українських РЛС "не вплине на обороноздатність України". Як повідомив вчора експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Владимир Копчак, наша держава просто не здатна використовувати ці станції в своїх інтересах. Хоча, РФ "цілеспрямовано реалізує політику усунення залежності від іноземних держав", а для України існуючий формат співпраці в даній сфері є "економічно невигідним". На думку пана Копчака, тепер наші станції можуть бути використані як елементи системи протиракетної оборони, яка створюється американцями в країнах Східної Європи, а також в рамках європейської системи колективної безпеки. "Але це можливо лише після їх глибокої модернізації", - пояснив експерт.

З ним погоджується член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Анатолій Кінах (Партія регіонів). Він відзначив необхідність повноцінної участі України в європейській системі колективної безпеки. "Нам слід було активізувати свою позицію, коли йшла дискусія щодо розміщення елементів американською ПРО в Східній Європі. Якщо обмежити використання РЛС потребами України, а вони у нас дуже малі, то ці станції будуть ліквідовані. Це загрожує втратою унікального кадрового потенціалу", - заявив Кінах.