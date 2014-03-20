Японія розробить систему прямого зв'язку між авто, яка замінить клаксони

Група японських автоконцернів і виробників електроніки розробляють систему прямого зв'язку між автомобілями, що дозволить відмовитися від звичних клаксонів. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на японські ЗМІ.

У розробці беруть участь провідні японські автогіганти Toyota і Honda, виробник автозапчастин DENSO та електронна корпорація Panasonic. Мета проекту - створення універсального засобу зв'язку, що працює в частотному діапазоні 700 мегагерц. Передбачається, що за допомогою такого пристрою водії зможуть безпосередньо звертатися до своїх "сусідів" на дорожньому полотні та попереджати про маневр.

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Як очікується, система дозволить помітно поліпшити взаєморозуміння між водіями, нестача якого в більшості випадків є причиною ДТП. У той же час, за задумом розробників, відмова від звукових сигналів, до яких багато автомобілістів вдаються при виникненні небезпечних ситуацій на дорозі, також буде корисною, оскільки різкий звук клаксона нерідко тільки призводить до зворотного ефекту та провокує аварію.

Як очікується, перші моделі автомобілів, оснащені такою системою зв'язку, які будуть випущені в продаж в Японії до 2017 року.

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Японські дороги вважаються одними з найбільш безпечних у світі. За даними центрального поліцейського управління країни, кількість загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Японії в 2013р. опустилася до рекордно низького рівня - 4373 людини. Домогтися такого результату японській владі вдалося за рахунок посилення правил дорожнього руху, а також низки ініціатив місцевих автоконцернів.

Так, три провідних автогіганта країни Toyota, Honda та Nissan поставили перед собою мету знизити число жертв ДТП в країні до нуля. Для цього концерни планують впровадити на своєму виробництві останні технологічні розробки, спрямовані на запобігання інцидентів - спеціальні радари та пристрої для автоматизації управління автомобілем.