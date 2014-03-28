ЗМІ назвали дату виходу нового iPhone

З такою заявою, повідомляє Agence France-Presse, у п'ятницю, 28 березня, виступила провідна ділова газета Японії Nikkei.

За даними видання, смартфон, який отримає назву iPhone 6, буде представлений у двох версіях - з екраном в 4,7 і 5,5 дюйма. Остання на даний момент модель iPhone, випущена на ринок, оснащена екраном в 4 дюйма.

Читайте такожІА УНІАН запустив мобільний додаток для iPhoneСаме такі рідкокристалічні екрани високого роздільної здатності для нового iPhone компанія Apple, за даними газети Nikkei, замовила японським Sharp і Japan Display, а також південнокорейській LG Display, повідомляє Лента.ру.

Раніше в березні тайваньські ЗМІ повідомляли, що Apple розмістила замовлення на виробництво мікросхем для свого нового смартфона на місцевому підприємстві Semiconductor Manufacturing Co.

Акції Sharp на японській біржі після появи в Nikkei повідомлення про нібито отримане замовлення Apple на екрани для iPhone зросли вранці в п'ятницю на 1,96% і торгуються значно краще ринку.

В Sharp повідомлення ЗМІ про співпрацю з Apple не коментують. Apple, за традицією, відмовляється повідомляти будь-які відомості про своєї нової продукції до її офіційної презентації.