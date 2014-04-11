Росія замислилась про колонізацію Місяця та інших об'єктів Сонячної системи

Росія визначилася з концептуальною основою вивчення та освоєння космічного простору. Ключові завдання - розширення присутності на низьких навколоземних орбітах, освоєння і колонізація Місяця, початок освоєння Марса та інших об'єктів Сонячної системи. Таку точку зору висловив віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін в своїй статті, опублікованій у п'ятницю в "Российской газете", передають РІА Новости.

За його словами, найближчими цілями російської космічної галузі повинні стати формування ринку космічних послуг і створення випереджаючого вивчення і освоєння ресурсів далекого космосу, пише видання.Читайте такожNASA запустило до Марса супутник для збору даних про атмосферу

Особливу роль при цьому могла би відіграти національний проект "Вивчення далекого космосу", зазначив Рогозін. Зараз Роскосмос спільно з низкою міністерств у співпраці з РАН і "Росатомом" доручено опрацювати та сформувати пропозиції про доцільність його реалізації, зазначає Рогозін.

"Ключовими областями розробок в рамках цього нацпроекту буде створення ядерних енергетичних установок і плазмових технологій перетворення енергії, розвиток біотехнологій, робототехніки та нових матеріалів", - пояснив заступник голови уряду.Читайте такожНАСА припиняє співпрацю з Росією з-за окупації Криму

"Одночасно розгортаються роботи по визначенню технічного вигляду пілотованого комплексу на основі ракети надважкого класу для польотів на Місяць, а в подальшому і до Марса", - додав Рогозін. Також вже ведуться проектні дослідження по створенню потужних межорбитальних (міжпланетних) буксирів, без яких освоєння Місяця і дослідження планет Сонячної системи неможливо".