На МКС відмовив зовнішній комп'ютер

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на дані НАСА, цей комп'ютер відповідає за контроль окремих роботизованих систем МКС. Зокрема, його планували задіяти 16 квітня для страховки основного комп'ютера при стикуванні МКС з приватною космічною вантажівкою Dragon.

Втім, в НАСА заявили, що готують запуск вантажівки незважаючи на неполадки, що виникли на борту МКС, повідомляє Associated Press. Dragon повинен доставити на станцію з Землі понад 2000 кілограмів продуктів і матеріалів для наукових досліджень.

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При цьому в НАСА особливо підкреслюють, що нештатна ситуація не загрожує екіпажу і станції. Щоправда, для заміну комп'ютера, якщо вона знадобиться, космонавтам доведеться вийти у відкритий космос.