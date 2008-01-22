”Зеніт-3SLB” виведе з Байконура ізраїльський супутник

На березень 2008 року заплановано перший пуск із космодрому Байконур українсько-російської ракети-носія "Зеніт-3SLB" з ізраїльським телекомунікаційним супутником Amos-3.

Про це йдеться в повідомленні Федерального космічного агентства РФ, яке має у розпорядженні УНІАН.

У повідомленні наголошується, що на космодромі Байконур продовжуються інтенсивні роботи з підготовки до першого пуску ракети космічного призначення "Зеніт-3SLB", аналогічної за своєю конструкцією ракеті.

У монтажно-випробувальному корпусі Федерального космічного центру "Байконур" і ракетно-космічної корпорації "Енергія" імені С.П.Корольова завершили автономні перевірки розгінного блоку ДМ-SLB.

Сьогодні проводилося транспортування розгінного блоку для проведення стиковки з головним обтічником і спільних перевірок.

На технічному комплексі продовжуються роботи з ракетою-носієм "Зеніт-3SLB", на стартовому комплексі проводяться роботи з монтажу і перевірки нового устаткування.

Це буде перший пуск із космодрому Байконур триступінчатого "Зеніту", аналогічного за своєю конструкцією ракеті, що стартує з "Морського старту" (Sea Launch).

Ізраїльський телекомунікаційний супутник Amos-3 буде виведений в точку стояння 4 градуси західної довготи, де замінить Amos-1, який знаходиться там з 1996 року і термін служби якого спливає в 2008 році. Космічний апарат забезпечуватиме послуги зв`язку і широкосмугову передачу даних на території Близького Сходу, Європи, Африки, а також деяких районів Північної і Південної Америки.

Довідка УНІАН. "Зеніт-3SLB" створюється на базі двоступінчатої ракети-носія "Зеніт-2S" розробки ДКБ «Південне» (Дніпропетровськ) і розгінного блоку ДМ-SL розробки РКК «Енергія» (Корольов, РФ), що входять до склад РКН "Зеніт-3SL" і експлуатуються у складі космічного ракетного комплексу «Зеніт-М», який використовується міжнародною компанією Land Launch (спільне підприємство компаній Sea Launch і «Міжнародні космічні послуги») для надання послуг на ринку комерційних запусків.