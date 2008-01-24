МДУ придбає у IBM новий суперкомп`ютер

Московський державний університет ім. Ломоносова (МДУ) придбає у американського виробника комп`ютерів IBM новий суперкомп`ютер Blue Gene/P. Про це сторони оголосили сьогодні в спільному прес-релізі. У повідомленні зазначається, що в рамках угоди на факультеті Обчислювальної математики і кібернетики МГУ будуть встановлені дві стійкі Blue Gene/P з 8 тис. 192 мікропроцесорами з щільною компоновкою. Потужність суперкомп`ютера становитиме 27,8 терафлопса (27,8 трлн операцій за секунду). Планується, що система почне працювати в квітні 2008 р.

"Угода з IBM ознаменувала нову еру суперкомп`ютерів у Росії", - наводяться в прес-релізі слова ректора МГУ Віктора Садовничого.

Це перше встановлення суперкомп`ютера Blue Gene у Росії. Комп`ютер стане другим за потужністю в Росії: пікова продуктивність суперкомп`ютера, що знаходиться в Міжвідомчому суперкомп`ютерному центрі Російської академії наук (МСЦ РАН) перевищує 45 терафлопс. У комп`ютера, запущеного в грудні минулого року в Уфімському авіаційному держуніверситеті, - 20 терафлопс.