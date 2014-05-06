Турчинов доручив Уряду створити національну ОС та антивірус

14:23, 06 травня 2014
Наука та IT
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В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов розпорядився створити  медіа-холдинг для підготовки якісного конкурентоздатного інформаційного продукту.

сайт, интернет, компьютер / Роскомнадзор

Згідно з текстом указу, в.о. Президента доручив Уряду розробити проект закону України про кібернетичну безпеку Україн. Зокрема, опрацювати питання щодо створення національної захищеної операційної системи, національного антивірусного програмного забезпечення, спеціальних програмних і технічних засобів захисту державних інформаційних ресурсів та інформаційно-комунікаційних мереж.

"Ужити заходів щодо забезпечення поширення у світі об'єктивних відомостей про суспільно-політичну ситуацію в Україні, зокрема, шляхом створення відповідного медіа-холдингу для підготовки якісного конкурентоздатного інформаційного продукту", - йдеться в указі  "Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України". 

Турчинов також доручив МЗС України у місячний строк  з метою впровадження дієвого механізму акредитації журналістів розробити порядок аналізу інформаційних матеріалів іноземних ЗМІ, що мають представництва в Україні.

Окрім цього, у двомісячний строк Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України разом із СБУ доручено розробити та подати на затвердження Кабміну перелік заходів щодо посилення захисту державних інформаційних ресурсів від хакерів, а токож ужити додаткових заходів щодо захисту інформації з обмеженим доступом (насамперед персональних даних, що належать до конфіденційної інформації) під час її обробки в інформаційних системах.

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