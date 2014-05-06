Турчинов доручив Уряду створити національну ОС та антивірус

Згідно з текстом указу, в.о. Президента доручив Уряду розробити проект закону України про кібернетичну безпеку Україн. Зокрема, опрацювати питання щодо створення національної захищеної операційної системи, національного антивірусного програмного забезпечення, спеціальних програмних і технічних засобів захисту державних інформаційних ресурсів та інформаційно-комунікаційних мереж.

"Ужити заходів щодо забезпечення поширення у світі об'єктивних відомостей про суспільно-політичну ситуацію в Україні, зокрема, шляхом створення відповідного медіа-холдингу для підготовки якісного конкурентоздатного інформаційного продукту", - йдеться в указі "Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України".

Турчинов також доручив МЗС України у місячний строк з метою впровадження дієвого механізму акредитації журналістів розробити порядок аналізу інформаційних матеріалів іноземних ЗМІ, що мають представництва в Україні.

Окрім цього, у двомісячний строк Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України разом із СБУ доручено розробити та подати на затвердження Кабміну перелік заходів щодо посилення захисту державних інформаційних ресурсів від хакерів, а токож ужити додаткових заходів щодо захисту інформації з обмеженим доступом (насамперед персональних даних, що належать до конфіденційної інформації) під час її обробки в інформаційних системах.