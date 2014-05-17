США запустили новий супутник GPS

Апарат, який живиться енергією, що виробляється сонячними батареями, є шостим за рахунком супутником даного типу, який стане частиною Системи глобального позиціонування США. Як пише ИТАР-ТАСС, всього планується вивести на орбіту 12 таких апаратів.

GPS 2F, як наголошується, володіє підвищеною точністю сигналу у порівнянні з попередніми моделями, стійкістю до перешкод, а також більш тривалим терміном експлуатації - до 12 років. Перший апарат цього типу був відправлений на орбіту в 2010 році. Протягом поточного року планується здійснити запуск ще двох таких супутників.

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Супутники Системи глобального позиціонування передають споживачам на землі навігаційний сигнал, який повідомляє точні значення широти, довготи, висоти і часу. За словами фахівців, цією системою зараз користується близько 1 млрд людей по всьому світу.