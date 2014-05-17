Apple і Google оголосили патентне перемир'я

Американські компанії Apple і Google погодилися відкликати всі позови в рамках прямих патентних суперечок між двома технологічними гігантами, передає РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

"Apple і Google домовилися відкликати всі існуючі позови, подані безпосередньо один проти одного", - йдеться в спільній заяві компаній.

В той же час ця угода не включає ліцензування технологій компаній один одному. При цьому в заяві наголошується, що компанії "домовилися про спільну роботу в деяких галузях щодо реформи патентної системи".

Компанія Motorola подала перший патентний позов проти Apple чотири роки тому. У відповідь Apple подала свій позов, в результаті чого судові тяжби між компаніями розглядалися в десятках судів.

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У 2012 році Google придбала Motorola Mobility, що деким розглядалося як крок у патентній боротьбі з Apple, оскільки смартфони Motorola використовують операційну систему Android від корпорації Google, а основна боротьба патентів розгортається між Apple і компаніями, що виробляють смартфони на базі цієї системи. На початку року Google оголосила про продаж Motorola Mobility китайській компанії Lenovo, але при цьому велика частина патентів залишиться у каліфорнійської корпорації.

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Патентні спори з іншими виробниками мобільних пристроїв компанія Apple веде не перший рік. Навесні 2011 року розпочалося масштабне патентне протистояння Apple і Samsung.

Конфлікт розв'язала американська компанія, яка звинуватила південнокорейського конкурента в "раболіпному" копіюванні технологій та дизайну смартфона iPhone і планшета iPad у своїй лінійці пристроїв Galaxy. Samsung відповіла позовами, звинувачуючи Apple в незаконному використанні ряду важливих технологій для бездротового зв'язку.

