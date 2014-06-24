NASA хоче зловити і "відбуксирувати" астероїд на орбіту Місяця

Агентство хоче запустити космічний корабель, який зможе захопити невеликий астероїд (до 10 метрів) і доставити його на орбіту Місяця для подальшого вивчення, пишет argumenti.ru со ссылкой на сайт ведомства.

Космічне відомство вже визначило першу мішень нової програми. Нею став невеликий астероїд, який має умовне позначення 2011 MD. Це дуже скромне за розмірами небесне тіло (діаметр всього 6 метрів, а маса близько 100 тонн) з постійною і вивченою орбітою.

Дослідники дійшли до висновку, що його щільність невелика, всередині можуть бути порожнини, а деякі навіть вважають його лише купою уламків, які утримуються завдяки гравітації або невідомій силі.

У NASA розробили два методи «вилову» астероїда. Перший спосіб передбачає захоплення астероїда за допомогою "надувного мішка": безпілотник накине на нього металеву сітку (як кажуть інженери - «посадить його в мішок»), а другий - за допомогою гігантського гачка. Альтернативний варіант передбачає наближення до об'єкта на космічному апараті і відділення від нього певної частини з допомогою гачка.

Цей варіант передбачає, що на навколомісячну орбіту доставлять не цілий астероїд, а лише його фрагмент розміром з великий валун. В цьому випадку доведеться вибрати для експерименту не 2011 MD, а більший астероїд.

Згідно з розробленою програмою, в 2018 році NASA остаточно визначиться з вибором астероїда для захоплення, в 2019 до астероїда буде запущений автоматичний апарат, який перетягне на стійку орбіту нашого супутника астероїд, або його частину, а після 2020 року агентство підготує пілотовану місію для вивчення астероїда на Місяці.