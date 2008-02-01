Microsoft збирається купити Yahoo!

Корпорація Microsoft офіційно заявила про намір купити Yahoo!, другий за величиною пошуковий ресурс світу. Компанія запропонувала по 31 долару за кожну акцію Yahoo!. Сума пропозиції складає 44,6 мільярда доларів. Це на 62 відсотки перевищує ринкову вартість пошукача, повідомляє Лента.ру.

Відповідно до умов пропозиції акціонери Yahoo! зможуть обміняти свої цінні папери або на готівку, або на пакет акцій Microsoft. Компанія Стіва Балмера вже розробила план по інтеграції обох корпорацій. У Microsoft вважають, що об`єднання дозволить економити щорічно як мінімум мільярд доларів.

Як повідомляється в прес-релізі Microsoft, переговори про співпрацю і об`єднання двох компаній велися в кінці 2006 і початку 2007 року. Тоді Yahoo! відкинула пропозицію про злиття. Тепер же, йдеться в документі, Yahoo! залишається лише погодитися на угоду.

Microsoft розраховує у разі згоди Yahoo! одержати всі необхідні дозволи у наглядових органів і завершити операцію в другій половині 2008 року.

Декількома днями раніше Yahoo! повідомила про намір звільнити тисячу співробітників. Незабаром після цього, 31 січня, раду директорів Yahoo! залишив його колишній глава, Террі Семел (Terry Semel). Гендиректором з червня 2007 року є один із засновників Yahoo!, Джері Янг (Jerry Yang). За цей період акції компанії подешевшали на 32 відсотки.