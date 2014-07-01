Вчені знайшли планету, схожу на Землю

11:59, 01 липня 2014
Наука та IT
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Група дослідників з Університету Нового Південного Уельсу, розташованого в Австралії, повідомила про відкриття планети, багато в чому схожої на Землю.

Ученые нашли планету, похожую на Землю

Як пише ТСН з посиланням на докладний матеріал, опублікований в Sci News, за космічними мірками планета, що отримала назву Глізе 832c, розташована дуже близько до Землі: відстань не перевищує 16 світлових років.

Спостерігати червоного карлика Глізе 832, навколо якого обертається знайдена планета, можна навіть за допомогою аматорського телескопа. Маса виявленої планети лише в п'ять разів перевищує масу Землі, а період її обертання навколо зірки становить 35 земних діб. Найбільш важливий висновок вчених, які виявили Глізе 832c, полягає в тому, що вона отримує приблизно стільки ж енергії від зірки, скільки Земля отримує від Сонця. Цей факт автоматично включає Глізе 832с в список планет, де з найбільшою ймовірністю могло виникнути життя.

Планеты, на которых может быть жизнь
Якщо на виявленої планеті існує атмосфера, то вона повинна бути більш щільною, ніж земна, таким чином, температура на Глізе 832с, швидше за все, перевищує земну. У цьому разі планету швидше можна порівняти з Венерою, а не з Землею. Однак, за словами професора Кріса Тінні, це не виключає можливості появи життя на Глізе 832c, хоча умови на планеті можуть бути екстремальними.
Виявлена планета увійшла в трійку найбільш схожих на Землю небесних тіл і розташована ближче за інші. Тому автор блогу Planetary Habitability lab's blog Абель Мендез Торрес вважає, що спостереження і вивчення Глізе 832c може бути дуже перспективним.
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