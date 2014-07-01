Вчені знайшли планету, схожу на Землю

Як пише ТСН з посиланням на докладний матеріал, опублікований в Sci News, за космічними мірками планета, що отримала назву Глізе 832c, розташована дуже близько до Землі: відстань не перевищує 16 світлових років.

Спостерігати червоного карлика Глізе 832, навколо якого обертається знайдена планета, можна навіть за допомогою аматорського телескопа. Маса виявленої планети лише в п'ять разів перевищує масу Землі, а період її обертання навколо зірки становить 35 земних діб. Найбільш важливий висновок вчених, які виявили Глізе 832c, полягає в тому, що вона отримує приблизно стільки ж енергії від зірки, скільки Земля отримує від Сонця. Цей факт автоматично включає Глізе 832с в список планет, де з найбільшою ймовірністю могло виникнути життя.