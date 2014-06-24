Марсохід Curiosity зробив селфі з нагоди марсіанського ювілею

Як повідомляється на сайті агентства, 24 червня 2014 року виповнюється рівно один марсіанський рік (687 земних діб) відтоді, як корабель знаходиться на червоній планеті.

Як пише Лента.ру, автопортрет марсохода отриманий шляхом склеювання безлічі фрагментів зображень, зроблених апаратом з різних позицій. Основна мета місії апарату полягає у виявленні потенційно або історично сприятливих умов для життя на Марсі. Відповідь, яку отримали вчені: раніше на Марсі існували сприятливі для простих мікроорганізмів умови життя.

6 серпня 2012 року марсохід на парашутом опустився на поверхню червоної планети в районі кратера Гейла. За минулий марсіанський рік (686 земних днів) зонд досліджував радіацію (в тому числі і інтенсивність сонячного світла), атмосферу, гірські породи і клімат планети.

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Марсохід являє собою автономну самохідну фізико-хімічну лабораторію, здатну працювати в умовах марсіанського клімату. Маса пристрою не перевищує 900 кілограм (що еквівалентно приблизно 340 кілограмів в умовах марсіанської гравітації), його розміри: 3,1×2,7×2,1 метрів, в якості джерела енергії апарат використовує радіоізотопний термоелектричний генератор, який з допомогою термогенераторів перетворює в електрику теплову енергію, що виділяється при розпаді плутонію-238.

За час експлуатації з марсоходом кілька разів траплялися несправності обладнання, які були успішно усунені. Наприклад, 28 лютого 2013 року комп'ютер апарата був переведений на роботу в безпечному режимі, а 21 листопада сталися проблеми з генератором апарату.