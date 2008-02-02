Україна розробить ракетний двигун для Індії, повідомив журналістам генеральний директор Національного космічного агентства Юрій Алексєєв. За його словами, відповідну угоду з індійськими партнерами підписало конструкторське бюро "Південне". Сума замовлення оцінюється в 5-10 млн. дол. Обсяг робіт узгоджується. Планується, що українські конструктори розроблять рідинний двигун першого ступеня ракети.

Як повідомлялося, КБ "Південне" виготовляє блок маршевого двигуна VG 143, який входить до складу рідинної двигунної установки розгінного блоку європейської ракети-носія Vega. "Південне" здобуло можливість постачати ракетні двигуни для європейської ракети-носія Vega в рамках контракту з італійською фірмою Avio, укладеного в 2004 р.

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