Створена найшвидша флешка в світі

Компанія Micron 1 лютого представила високошвидкісну флеш-пам`ять NAND. Швидкість читання у нової пам`яті становить 200 мегабайт за секунду, а швидкість запису - до 100 мегабайт за секунду.

У звичайної NAND-пам`яті швидкість читання обмежена 40 мегабайтами за секунду, а швидкість запису менше 20 мегабайт за секунду.

Нова пам`ять створена за 55-нанометровим технологічним процесом і витримує до 100 тисяч циклів читання/запису. Представлені зразки можуть зберігати до 8 гігабіт даних.

Очікується, що виробники почнуть масове виробництво високошвидкісної пам`яті в другій половині 2008 року.

Лента.ру