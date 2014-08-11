У ніч на 11 серпня весь світ спостерігав Супермісяць (фоторепортаж)

У ніч з 10 на 11 серпня над Землею зійшов найбільший Місяць - Супермісяць, оскільки супутник максимально наблизився до нашої планети.

Дана астрономічна подія відбувається, коли Місяць знаходиться найближче до Землі на її орбіті, роблячи його на 14% більшим та на 30% яскравішим, ніж зазвичай.

Відзначимо, що наступного разу Супермісяць можна буде спостерігати не раніше січня 2018 року.