У ніч на 11 серпня весь світ спостерігав Супермісяць (фоторепортаж)
12:41, 11 серпня 2014Наука та IT
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Повний місяць можна було спостерігати на 30% яскравішим, ніж зазвичай.
У ніч з 10 на 11 серпня над Землею зійшов найбільший Місяць - Супермісяць, оскільки супутник максимально наблизився до нашої планети.
Дана астрономічна подія відбувається, коли Місяць знаходиться найближче до Землі на її орбіті, роблячи його на 14% більшим та на 30% яскравішим, ніж зазвичай.
Відзначимо, що наступного разу Супермісяць можна буде спостерігати не раніше січня 2018 року.
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