Новий USB буде симетричним і отримає швидкість у 10 гігабіт на секунду

У новому форматі USB, який отримав назву Type-C, розробники збільшили швидкість передачі даних.

Пропускна спроможність нового USB становить 10 гігабіт на секунду, що дозволить нового роз'єму витіснити HDMI. Крім того, був значно зменшений розмір штекера і порту, що дозволить зменшити товщину гаджетів, повідомляє ТСН.

Читайте такожЄвропарламент прийняв закон про єдиний стандарт для зарядних пристроїв

Але головною відмінністю USB Type-C стала його симетричність, яка дозволяє вставити штекер у будь-якому положенні. З новим портом не доведеться піклуватися про те, щоб втикнути кабель "правильною стороною".

Як очікується, повноцінне впровадження нового USB може зайняти досить багато часу, а користувачам доведеться знову згадати про перехідники.