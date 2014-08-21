Шеремета розповів про піратське ПЗ у Кабміні

Про це сам Шеремета заявив на прес-конференції, повідомляє Українська правда.

"Виявилось, що на моєму комп’ютері неліцензійний Windows і неліцензійний Outlook", – сказав він.

За його словами, у Кабміна не було достатньої кількості ліцензій для встановлення програмного забезпечення на всі урядові комп’ютери.

Читайте такожШеремета пояснив причину своєї відставкиШеремета заявив, що вважає такий стан речей неприйнятним і особисто завжди купує всі програми та музику. Він переконаний, що будь-яка праця повинна бути оплачена, в тому числі і створення інтелектуальної власності.

"Інакше я не зміг би дивитися на себе в дзеркало", – додав міністр.

Як відомо, 20 серпня Шеремета подав у відставку. Причиною стала незгода з призначенням на посаду заступника міністра Валерія П’ятницького, якого йому, за словами Шеремети, нав’язали без його згоди.

Наразі відставка Шеремети ще не затверджена.