Nokia придумала мобільник з вторсировини (фото)

Фінська компанія Nokia на Всесвітньому мобільному конгресі в Барселоні представила прототип мобільного телефону, повністю створеного з вторсировини, пише Register Hardware.

Корпус і окремі частини пристрою під назвою Remade виконані з перероблених металевих банок і пластикових пляшок. Для клавіатури використовувалися старі автомобільні покришки.

Розробники сподіваються зробити з вторсировини і електронну начинку, хоча поки Remade не вміє набирати номер і приймати дзвінки, відзначає Лента.ру.

Про терміни випуску Remade поки нічого невідомо.