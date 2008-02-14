Nokia придумала мобільник з вторсировини (фото)

10:24, 14 лютого 2008
Наука та IT
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Клавіатура - зі старих автомобільних покришок

Nokia RemadeФінська компанія Nokia на Всесвітньому мобільному конгресі в Барселоні представила прототип мобільного телефону, повністю створеного з вторсировини, пише Register Hardware.

Корпус і окремі частини пристрою під назвою Remade виконані з перероблених металевих банок і пластикових пляшок. Для клавіатури використовувалися старі автомобільні покришки.

Розробники сподіваються зробити з вторсировини і електронну начинку, хоча поки Remade не вміє набирати номер і приймати дзвінки, відзначає Лента.ру.

Про терміни випуску Remade поки нічого невідомо. 

Nokia Remade

 

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