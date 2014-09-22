Космічний апарат NASA вийшов на орбіту планети Марс
09:54, 22 вересня 2014Наука та IT
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Космічний апарат Національної аерокосмічної адміністрації США (NASA) Maven після 10-місячного шляху довжиною 700 мільйонів кілометрів вийшов на орбіту навколо Марса.
REUTERS
За даними NASA, апарат увімкнув систему гальмування вранці 22 вересня, коли пролітав над північним полюсом планети.
Про це пише "Радіо Свобода".
Диспетчери польоту протягом наступним шести тижнів відлагоджуватимуть висоту та перевірятимуть наукові інструменти Maven, згодом апарат розпочне зондування верхніх шарів марсіанської атмосфери.
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Вчені припускають, що атмосфера Марсу може відкрити таємницю того, як сусід Землі змінив свій теплий і вологий протягом мільярдів років клімат на холодний і сухий. Науковці припускають, що колишній вологий світ Марсу міг мати мікробну форму життя.
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