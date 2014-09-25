Використання декількох гаджетів одночасно змінює структуру мозку

Як пише Лента.ру, у тих, хто зловживає багатозадачністю, знижується щільність сірої речовини в передній поясній корі (ППК) - області, що відповідає за когнітивні (пізнавальні) функції і контроль над емоціями. Нове дослідження представлено в журналі PLoS ONE, а коротко про нього повідомляється в прес-релізі університету.

Обстеження за допомогою магнітної томографії 75 дорослих людей показало, що ті з них, хто має звичку одночасно користуватися кількома «медійними» пристроями (у їх число увійшли не тільки комп'ютери та смартфони, але і телевізори, а також паперові ЗМІ), мають менш щільну сіру речовину в ППК. Статистику по звичках респондентів отримали в ході попереднього анкетного опитування.

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Нове дослідження узгоджується з іншими даними нейрофізіології. Медійну багатозадачність раніше вже пов'язували зі слабкою увагою і емоційними проблемами, такими, як депресія, а також підвищена тривожність.

«Конкретні механізми зв'язку залишаються неясними. Або люди із зменшеною передньою поясною корою, що слабо контролюють свої емоції і пізнавальні процеси, змушені робити кілька справ одночасно, або ж тривалий досвід багатозадачності призводить до структурних змін мозку. Щоб зрозуміти напрямок даного причиново-наслідкового зв'язку, потрібно довготерміновее дослідження», - заявив один з авторів роботи нейрофізіолог Кепкі Лох (Kepkee Loh).

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Втім, структура мозку змінюється під впливом різного досвіду, не обов'язково негативного. В інших дослідженнях було встановлено, що щільність сірої речовини трансформувалася, наприклад, у таксистів, які вивчили карту Лондона, і у фокусників-початківців.