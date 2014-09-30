Вчені з Таїланду знайшли вакцину проти Еболи

Медики-дослідники з місцевого госпіталю Siriraj 2 жовтня на прес-конференції представлять можливі ліки від Еболи, передає Newsru.

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Повідомляється, що для проведення досліджень смертоносний вірус в країну не привозили. Дослідження проводилися з родинним вірусом, що викликає геморагічну лихоманку.

Раніше в доповіді Центру з контролю і профілактики захворювань США повідомлялося, що кількість хворих смертельною лихоманкою Ебола при найгіршому сценарії до січня 2015 року може сягнути 550 тис. - 1,4 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня стало відомо, що у Великобританії вперше провели випробування пробної вакцини від вірусу Ебола на людині. 19 вересня в ООНприйняли рішення заснувати спеціальну місію боротьби з поширенням цього вірусу.