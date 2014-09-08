ВООЗ: Боротьба з Еболою в Ліберії виявилася неефективною



За підрахунками медиків, там буде зареєстровано ще кілька тисяч випадків цього захворювання, повідомляє ВВС.

Вжиті заходи для попередження епідемії не принесли очікуваного ефекту, заявляють у ВООЗ.

На заході Африки - в Гвінеї, Ліберії, Сьєрра-Леоне та Нігерії - від лихоманки Ебола в цьому році померли щонайменше 2100 осіб.

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За даними ВООЗ, серед померлих від вірусу також 79 медичних працівників.