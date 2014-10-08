Вчені з'ясували, що свідомість людини продовжує жити навіть після відключення мозку

Британські фахівці протягом чотирьох років досліджували дані двох тисяч людей у 15 лікарнях Великобританії, США і Австрії, яким лікарі констатували зупинку серця. Близько 40% з тих, що вижили, описували стан свідомості в період між зупинкою серця і його перезапуском.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на The Telegraph.

Як приклад дослідники навели досвід, описаний 57-річним соціальним працівником з Саутгемптона. Чоловік заявив, що під час клінічної смерті він був "поза тілом" і навіть міг спостерігати за діями лікарів, які повертали його до життя. При цьому деталі розповіді відповідали тому, що насправді відбувалося тоді в кімнаті.

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"Ми знаємо, що мозок не може функціонувати після того, як серце перестає битися. Але в цьому разі свідомість, схоже, продовжувала функціонувати не менше трьох хвилин, хоча мозок зазвичай відключається протягом 20-30 секунд після зупинки серця. Цей чоловік описав все, що відбувалося в кімнаті, але важливо те, що він двічі зміг почути звуковий сигнал, який звучить щотрихвилини. Він говорив дуже переконливо, і все, що він описав, дійсно відбувалося", - сказав один з авторів досліджень доктор Сем Парнія.

Вчений зазначив, що багато людей, які пережили подібний досвід, можуть сприймати його як галюцинації або ілюзії, однак насправді, за словами Парнії, пацієнти "схоже, дійсно посилалися на події, що мали місце".