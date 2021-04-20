У компанії підкреслили, що пульт повністю перероблений, у нього є нові кнопки навігації і кнопка живлення.

Apple презентувала модернізований пульт дистанційного керування разом з оновленою приставкою Apple TV 4K, яка має більш потужний процесор, а також здатна підтримувати HDR-контент з високою частотою кадрів.

Про це йшлося на презентації гаджетів Apple 20 квітня, текстову-трансляцію якої ви можете подивитися на УНІАН.

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У компанії підкреслили, що пульт повністю перероблений, у нього є нові кнопки навігації і кнопка живлення, за допомогою якої можна включати і вимикати телевізор. Він зроблений з переробленого алюмінію.

Новий пульт буде доступний разом з новим Apple TV 4K на базі процесора А12 Bionic. Приставка коштує 179 доларів за модель з 32 ГБ або 199 доларів за версію з 64 ГБ.

Пульт буде доступний для попереднього замовлення з 30 квітня, а реліз вийде в другій половині травня.

До цього Apple презентувала iPhone 12 в новому фіолетовому кольорі.

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Автор: Денис Прядко