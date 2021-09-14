На щорічній презентації технологічний гігант представив смартфон нового покоління.

Сталося те, чого так чекали фанати Apple - компанія представила свій флагман - смартфон iPhone 13.

Згідно відеопрезентації, апарат буде представлений в двох розмірах: звичайному з діагоналлю 6,1 дюйма (799 доларів) і 5,4-дюймовому Mini (за 699).

Його можна буде вибрати з п'яти різних кольорів: рожевого, синього, червоного, "темної ночі" і "сяючої зірки".

За твердженнями розробників, передня панель виконана з Ceramic Shield, яке міцніше будь-якого іншого скла для смартфона. Вони також обіцяють високу водонепроникність - на рівні IP68.

Головне оновлення - це дві розташовані по діагоналі камери.

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Також розробники обладнали новий "айфон" 6-ядерним центральним процесором, акумулятора з підвищеною ємністю, на 28% більш яскравим екраном на основі Super Retina XDR і поліпшеною 16-ядерною системою машинного навчання Neural Core, яка здатна виконувати 15,8 трлн операцій в секунду.

Крім цього, при створенні iPhone 13 використовували багато перероблених матеріалів, зокрема антени виконали з перероблених пластикових пляшок.

Як уже повідомляв УНІАН, також на презентації були представлені смарт-годинник Apple Watch Series 7.

Автор: Станіслав Кожемякін