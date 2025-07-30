Маркоманські війни спонукали римлян побудувати табори або гарнізони в Сотині та Ілоці, на території сучасної східної Хорватії.

Археологи знайшли в Хорватії залишки 1800-річної сторожової вежі, зведеної римлянами для захисту лімесу - кордону Римської імперії по Дунаю. Про це пише Live Science.

Зазначається, що виявлені на місці розкопок римські артефакти, включно з військовим спорядженням, брошками та керамічними судинами, вказують на те, що сторожова башта була збудована наприкінці II століття н.е. та використовувалася в III столітті н.е..

"Це також період тиску на лімес і Маркоманської війни, коли потрібно було додатково захистити кордон по Дунаю", - повідомив Марко Діздар з Інституту археології в Загребі, керівник розкопок.

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Цікаво, що під час Маркоманських воєн (близько 166-180 рр. н. е.) римські солдати під владою імператора Марка Аврелія воювали з кількома народами, включно з германцями-маркоманами, які жили на північ від Дунаю, та сарматами, кочовим народом з території сучасної південної Росії, що пізніше поширився в Центральну та Східну Європу.

Маркоманські війни спонукали римлян побудувати табори або гарнізони в Сотині та Ілоці, на території сучасної східної Хорватії. Нещодавно розкопана сторожова вежа в селі Мохово, ймовірно, була частиною зусиль із захисту дунайського лімесу. Діздар сказав:

"Сторожова вежа була побудована в стратегічно важливому місці, на одній з переправ через Дунай. З цієї позиції забезпечувався відмінний візуальний контроль над великою територією, а також вона була природно захищена з трьох сторін глибокими природними ярами".

Вчений заявив, що сторожова вежа, ймовірно, мала візуальний зв'язок із сусідніми сторожовими вежами, розташованими на відстані приблизно від 2 до 3 кілометрів.

"Найімовірніше, там перебувало кілька солдатів, які в разі небезпеки сповіщали сусідні сторожові вежі та гарнізони в Ілоці та Сотині, розташовані приблизно за 12 кілометрів від неї", - додав він.

Важливо, що археологи спочатку виявили сторожову вежу, а також близько 10 інших об'єктів, під час польових досліджень на сході Хорватії у 2003, 2013 і 2020-2023 роках.

У 2020 році геомагнітна зйомка - неінвазивний метод, що дає змогу картирувати магнітні аномалії, щоб "побачити" підземні споруди, - показала, що на цих ділянках, імовірно, знаходяться залишки сторожових веж і невеликих укріплень. Зрештою, 2024 року пробні розкопки в Моховому підтвердили це, а у квітні 2025 року там же були проведені більш масштабні розкопки.

"Це перша систематично досліджена сторожова вежа на лімесі в Хорватії. Досі про них нічого не було відомо, хоча припускалося, що вони існують", - сказав Діздар.

Цікаво, що сторожова вежа в Мохово мала розміри приблизно 40 на 30 метрів і була добре укріплена. Діздар пояснив:

"Вона була захищена системою глибоких ровів і дерев'яним частоколом, а в центрі знаходилася дерев'яна будівля. Перетин таких ровів з боку атакуючого був дуже складним і давав римським солдатам достатньо часу для більш успішної оборони".

Зазначається, що вежа пройшла щонайменше три етапи будівництва, що свідчить про необхідність ремонту та модернізації. У IV столітті н. е. її, ймовірно, замінили меншим фортом із вежею.

У той період римської історії римляни, як правило, підтримували торгівлю з сарматами. Але з приходом німецьких племен на Дунай ситуація змінилася, і виникла необхідність у посиленні захисту кордонів. У зв'язку з цим, починаючи з IV століття, будувалися більші форти, а чисельність воїнів збільшувалася.

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