Залишки бань добре збереглися.

В іспанському місті Севілья під час проведення ремонту в одному з барів були виявлені залишки турецьких лазень XII століття.

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Як повідомляє ТСН з посиланням на The Guardian, бар під назвою "Пивоварня Хіральдо", розташований біля Севільського кафедрального собору, відкрив свої двері в 1923 році. Господарі вирішили зробити ремонт під час локдауну через пандемію коронавірусу влітку 2020 року.

Залишки бань добре збереглися. На білому вапняному тлі вигравірувані геометричні візерунки, а в стелі виконані отвори у формі восьмикутних зірок. Лазні являють собою вишуканий зразок архітектури XII століття, коли династія Альмохадів правила територією, яка зараз входить до складу Іспанії та Португалії. За словами археолога Альваро Хіменеса, в знайдених в "Хіральдо" лазнях збереглося більше елементів орнаменту, ніж у всіх виявлених раніше лазнях на Піренейському півострові.

"Раніше це був досить відомий бар, але тепер люди зможуть зайти і випити пива або келих вина в закладі, який також є турецькою лазнею XII століття", — заявив один з власників Антоніо Кастро. Бар знову відкриє свої двері для відвідувачів з березня.

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Автор: УНІАН