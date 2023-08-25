Домашні улюбленці по-різному реагують на звертання до них чоловіків та жінок.

Нещодавнє дослідження угорських вчених виявило, що собаки по-різному реагують на мову чоловіків та жінок. Про це пише науково-технічне видання phys.org.

Провівши фМРТ-дослідження на дресированих собаках, угорські дослідники з Департаменту етології Будапештського Університету виявили захоплюючу подібність між мозком немовляти та собаки під час обробки людської мови.

Вчені зазначають, что спілкуючись з немовлятами та домашніми тваринами, зокрема собаками, люди вдаються до специфічного стилю мовлення з перебільшеними наголосами, щоб захопити й утримати увагу "співбесідника". Вченим відомо, що таке спрямоване мовлення дуже важливе для здорового когнітивного розвитку дітей, а дитячий мозок від природи "налаштований" на цей стиль мовлення дорослих.

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Вчені вирішили перевірити, як той самий стиль мовлення сприймається собаками. Тож вони взяли групу звичайних домашніх собак та виміряли їхню реакцію на гавкіт інших собак, на белькотіння немовлят та на мову дорослих. За словами керівниці наукової групи Анни Гергелі, розуміння того, як собаки реагують на специфічне звертання до них людей може бути корисним для дресирування.

Дослідження показало, що собачий мозок активніше реагує саме на специфічний стиль мови, яким дорослі звертаються до немовлят та тварин, аніж на звичайну розмову дорослих людей. Це мало кого мало б здивувати. Однак несподіванкою стало те, що реакція собак була більш вираженою, коли говорила жінка, а не чоловік. Вчені пов’язують це із характерною висотою жіночого голосу та його варіаціями.

"Цікаво, що у собак, на відміну від немовлят, цю чутливість не можна пояснити ані давньою реакцією на специфічні сигнали, ані внутрішньоутробним впливом жіночого голосу", – зазначила Гергелі.

Дослідниця підкреслила, що така модель тону голосу, яким жінка може звертатися до собаки, не характерна для спілкування собак між собою. Тож підвищена реакція собак на жіночий голос, ймовірно є результатом подальшої еволюції собак вже після приручення людиною.

"Підвищена чутливість собачого мозку до мовлення, спрямованого на собаку, зокрема жінок, може бути пов’язана з тим, що жінки частіше говорять із собаками з перебільшеною просодією, ніж чоловіки", – пояснює Анна Габор, одна із авторів дослідження.

Зв'язок між людьми і тваринами

Як раніше писав УНІАН, вчені виявили пряму закономірність між кількістю психічних розладів у людей та різноманіттям птахів у цій місцевості. Це дослідження показало, що для психічного здоров’я людини важливі не лише зелені насадження в містах, але й видове різноманіття тваринного світу.

Також ми розповідали, що вчені знайшли несподіваний зв’язок між популяціями диких ведмедів та кількістю повідомлень про "снігову людину".

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