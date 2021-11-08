Дивовижне видовище в мережі назвали"диханням Землі".

Астронавт Тома Песке показав, як виглядає полярне сяйво, якщо дивитися на нього з борту Міжнародної космічної станції. За словами космонавта, природа зробила йому і його колегам подарунок у вигляді такого видовища, від якого захоплює дух.

Фото полярного сяйва Песке опублікував в Twitter.

Він розповів, що космонавтам МКС пощастило побачити сильне полярне сяйво за всю їх місію. Світіння спостерігалося над Північною Америкою і Канадою. Дивовижні "шипи", швидкі хвилі й велика пульсація - астронавти летіли прямо над центром кільця сяйва.

"Природа вирішила запропонувати нам останній подарунок до від'їзду: найінтенсивніше північне сяйво за всю місію ... Ми пролетіли, приклеївши носи до вікон", - написав Песке.

Читайте такожПерша жінка-астронавт з Китаю побувала у відкритому космосіНа фото, які опублікував астронавт, дійсно можна побачити велике полярне світіння, захоплююче дух. Коментатори прийшли в захват від побаченого і подякували космонавту за те, що він показує, як виглядає Земля з борту МКС.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні помітили північне сяйво. А в Канаді зняли неймовірне полярне сяйво - яскраво-зелене небо заворожило своєю красою.

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Автор: Поліна Кузенко