Знайдена планета втричі масивніша за Юпітер - найбільшої планети нашої Сонячної системи.

Нещодавно відкрита екзопланета TOI-1431b розташована настільки близько до своєї яскравої зірки, що має час обертання по орбіті два з половиною дні, а її температура є однією із найвищих з коли-небудь виявлених.

Про це повідомляють астрономи з Центру астрофізики при Університеті Південного Квінсленду, передає НВ.

Екзопланета (планета поза Сонячною системою, - УНІАН) розташована приблизно в 490 світлових роках від Землі. Вона втричі масивніша за Юпітер - найбільшої планети нашої Сонячної системи.

"Це дуже пекельний світ - денна температура близько 2700 градусів за Цельсієм і нічна температура наближається до 2300 градусів - жодна життя не зможе вижити в її атмосфері", - сказав астрофізик Бретт Аддісон.

Планета TOI-1431b була вперше виявлена транзитним супутником NASA, який використовують для дослідження екзопланет. Щоб підтвердити існування планети, вчені зібрали дані за допомогою телескопа Stellar Observation Network Group, розташованого на Канарських островах.

"Фактично, денна температура планети вище, ніж 40% зірок в галактиці Чумацький Шлях. Температура планети наближається до температури вихлопу ракетного двигуна", - підкреслив Аддісон.

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На додаток до своїх розмірів і надзвичайно високої температури, TOI-1431b також має унікальну ретроградну орбіту.

"Якщо ви подивитеся на Сонячну систему, всі планети обертаються в тому ж напрямку, що і Сонце, і всі вони знаходяться в одній площині. Орбіта цієї нової планети нахилена настільки, що фактично рухається в напрямку, протилежному обертанню своєї зірки", - сказав Аддісон.

Раніше повідомлялося, що на виявленій за допомогою телескопа Кеплер новій планеті можуть бути найбільш екстремальні умови у Всесвіті. За допомогою чисельного моделювання дослідники з'ясували, що на планеті розташований магматичний океан глибиною 100 кілометрів, йдуть дощі з каменів, надзвукові вітри можуть досягати 5000 км/год, а температура поверхні становить понад 2760℃.

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Автор: Олександр Топчій