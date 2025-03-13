Кожна з них становить лише 20-30% маси Землі.

Астрономи виявили відразу кілька планет, що обертаються навколо зірки Барнарда, яка розташована на відстані всього 6 світлових років від Землі.

Як пише Earth.com, дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal Letters, показало, що кожна з них становить лише 20-30 % маси Землі та здійснює повний оберт навколо зірки всього за кілька днів.

Зірку Барнарда відкрито 1916 року завдяки астроному Е. Е. Барнарду в Єркській обсерваторії. Це найближча до нас одиночна зоряна система після Сонця.

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Як були відкриті планети

Спеціалізований інструмент під назвою MAROON-X, встановлений на телескопі Gemini на Гаваях, може виявляти слабкі коливання у світловому сигналі зірки. За допомогою цього підходу вчені виявили три планети навколо зірки Барнарда.

Четверта з'явилася, коли вони об'єднали свою роботу з даними більш раннього спостереження, проведеного інструментом під назвою ESPRESSO в Чилі.

"Ми спостерігали в різний час ночі в різні дні. Вони знаходяться в Чилі; ми на Гаваях. Наші команди взагалі не координували свої дії одна з одною", - сказав автор дослідження Рітвік Басант. "Це дає нам велику впевненість у тому, що це не фантоми в даних".

Учені підозрюють, що нові знахідки - це невеликі кам'янисті світи, хоча точний склад важко підтвердити.

Зазначається, що чотири світи зірки Барнарда входять до числа найменших тіл, підтверджених такими інструментами вимірювання. Багато скелястих екзопланет, виявлених досі, як правило, більші за Землю.

Новини космосу

Нове дослідження показало, що вода з'явилася у Всесвіті раніше, ніж дослідники в цій галузі вважали можливим, і могла існувати до появи перших галактик.

Також учені остаточно встановили, чому Марс є "червоною планетою".

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