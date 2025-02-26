Те, що Марс є "червоною планетою" знає практично кожна людина на планеті, навіть не сильно заглиблюючись у космічну тематику. Але нове дослідження змінює уявлення вчених про те, чому саме ця планета має такий характерний відтінок.
Ба більше, воно може свідчити про більш вологе і потенційно населене минуле Марса, пише Forbes.
Чому Марс такий "червоний" - головна причина
Поверхня Марса вкрита тонким шаром пилу з оксиду заліза, який розноситься вітром по планеті вже мільярди років. Однак досі було неясно, чи утворилася ця "іржа" в сухих або вологих умовах.
Використовуючи дані з марсіанських орбітальних апаратів і лабораторні експерименти, вчені з'ясували, що червоний колір планети зумовлений наявністю феригідриту - багатого на воду оксиду заліза.
Тривалий час вважалося, що причиною червоного відтінку є гематит - мінерал оксиду заліза, основний компонент залізної руди, який, як передбачалося, утворився в умовах сухого клімату.
Це відкриття наближає планетологів до розгадки водного минулого Марса - і до розуміння того, чи міг він колись підтримувати життя.
Феригідрит на Марсі
Точне визначення хімічного складу марсіанської іржі змінює колишні уявлення. Феригідрит зазвичай утворюється у воді, а це означає, що він міг сформуватися тільки тоді, коли на поверхні Марса ще була вода.
"Основний висновок полягає в тому, що, оскільки феригідрит міг утворитися тільки за наявності води, Марс "заіржавів" раніше, ніж ми припускали", - пояснює науковий співробітник Браунівського університету (США) Адомас Валантанас, який раніше працював у Бернському університеті (Швейцарія), де і почалася ця робота.
Він є провідним автором статті, опублікованої цього тижня в журналі Nature Communications.
Дослідники з'ясували, що феригідрит у поєднанні з базальтом - вулканічною породою - найкраще відповідає складу мінералів, які спостерігаються на Марсі.
"Марс, як і раніше, залишається Червоною планетою. Просто тепер ми краще розуміємо, чому він червоний", - пояснює Валантанас.
Ці результати ставлять під сумнів колишні припущення про те, що поверхня Марса залишалася сухою протягом мільярдів років.
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