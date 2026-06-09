У Середземному морі дайвери вперше зняли на відео рідкісну акулу

Цих акул ще жодного разу не вдавалося зняти на відео в Середземному морі.

Дайвери випадково виявили в Середземному морі білу акулу. Це перший випадок, коли хижака вдалося сфотографувати під водою в цьому місці, пише Independent.

Зазначається, що дайвери помітили акулу всього за три метри від себе, коли очищали затонулий корабель у Сицилійській протоці, між італійським островом і Тунісом, від покинутих рибальських сіток.

У виданні підкреслили, що в Середземному морі мешкає кілька сотень білих акул. Однак їхня чисельність скорочується через незаконний вилов риби. Саме тому їх ще жодного разу не вдавалося зняти на відео в цьому регіоні.

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"Ми всі були трохи шоковані – і захоплені. У мене тремтіли пальці, це точно – це була величезна тварина, і ми зовсім не очікували цього. Вона пропливла повз, потім розвернулася, подивилася на нас і повернулася. Було очевидно, що вона просто цікавиться, а не виявляє агресію – вона поводилася дуже спокійно, ніби вважала себе тут головною. А коли ми почали випускати з рота бульбашки, вона трохи прискорилася і зникла в синяві", – розповів журналістам Дерк Реммерс, технічний дайвер і голова німецького відділення Ghost Diving.

У виданні додали, що, за оцінками експертів, щорічно у світі в морі губиться або викидається близько 640 000 сіток. Хоча дайвери видаляють частину з них, багато сіток заплутуються на рифах і затонулих кораблях, де вони заманюють і вбивають морських мешканців.

В Австралії різко зросла кількість смертельних нападів акул

Раніше CBS News повідомляло, що в Австралії різко зросла кількість смертельних нападів акул. Наприклад, минулої суботи стався вже третій за чотири тижні подібний інцидент.

Австралійські вчені вважають, що все більша щільність акваторії та підвищення температури океану змінюють міграційні маршрути акул, що може сприяти збільшенню кількості нападів.

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