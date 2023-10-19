Можливість побачити одну з цих риб, особливо поза водою, представляється дуже рідко.

Рідкісну рибу, схожу на монстра з фільмів жахів, викинуло на берег парку Кристал-Коув в Каліфорнії. Це вже друга риба, виявлена в парку за останні пару років.

Моторошний на вигляд екземпляр, зазвичай зустрічається в глибинах океану, належить до риби-вудильника, йдеться на сторінці Crystal Cove State Park у соцмережі. У повідомленні парку говориться, що можливість побачити одну з цих риб, особливо поза водою, представляється дуже рідко. При цьому фахівці парку не знаю, чому ця риба опинилася на березі.

Каліфорнійський департамент риб і дикої природи взяв її під опіку, щоб спеціаліти могли провести дослідження.

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Це не вперше, коли цей тип глибоководних істот викидає на берег парку. Такий же екземпляр знайшли на березі відвідувачі парку в травні 2021 року. Зараз ця риба зберігається в музеї природної історії Лос-Анджелеса.

Обидві ці зубасті істоти вважаються тихоокеанськими рибами, а саме самкою. "Тільки самки володіють довгим стеблом на голові з біолюмінесцентними кінчиками, які використовуються в якості приманки, щоб заманити здобич в непроглядно-чорну воду на глибину до 3000 футів", - розповіли в парку.

"Їх великий рот, наповнений гострими напівпрозорими зубами, здатний всмоктувати і ковтати здобич розміром з їх власне тіло", - додали там.

Самки цих риб можуть виростати до 24 дюймів у довжину, а самці - лише до дюйма, оскільки їх єдиною метою є сприяння розмноженню, кажуть у парку.

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