Лікарі впевнені, що пристрій у майбутньому зможе замінювати донорський орган на постійній основі.

В Австралії чоловік, якому імплантували штучне серце BiVACOR, став першим пацієнтом у світі, який прожив понад 100 днів і був виписаний із лікарні. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Складну шестигодинну операцію було проведено доктором Полом Янсом у лікарні Святого Вінсента в Сіднеї в листопаді 2024 року. Технологію BiVACOR, яку виготовлено з титану, було імплантовано пацієнту з гострою серцевою недостатністю. Чоловік мав труднощі з виконанням простих завдань і був упевнений, що навряд чи доживе до того часу, поки йому буде доступний донорський орган.

З BiVACOR австралієць прожив понад 100 днів і, зрештою, дочекався моменту, коли стала доступною пересадка серця від донора. Примітно, що перша імплантація цього пристрою відбулася в Техаському кардіологічному інституті в липні 2024 року. Відтоді ще чотири пацієнти отримали штучне серце в очікуванні трансплантації донорського органу. Проте жодного з них не було виписано із лікарні.

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За словами доктора Янса, технологія, яку розробив австралійський біомедичний інженер Деніел Тіммс, є "Святим Граалем". Він наголосив, що цей пристрій не може вийти з ладу або бути відторгнутим організмом. Ба більше, лікарі впевнені, що BiVACOR у майбутньому може послужити реальною заміною людському серцю на постійній основі.

"Раніше чверть пацієнтів, які очікують на пересадку, помирала, але з такими пристроями все змінилося", - зазначив Янс.

На думку творця BiVACOR Деніела Тіммса, найближчими роками штучні серця стануть більш поширеними в усьому світі.

"Нам просто потрібно зробити більше пристроїв. Це єдине обмеження на даний момент. Ми вже нарощуємо виробництво", - наголосив Тіммс.

Що відомо про BiVACOR

Штучне серце BiVACOR являє собою імплантований роторний насос, що працює на основі магнітної левітації для відтворення природної циркуляції крові. Пристрій важить близько 650 грамів і є досить маленьким, щоб підійшов для 12-річної дитини.

Пацієнти не відчувають цю технологію всередині себе після імплантації. Пристрій живиться від зовнішньої акумуляторної батареї, яка здатна автономно працювати чотири години. Після закінчення цього терміну носій штучного серця отримує попередження про те, що необхідна підзарядка, яка здійснюється через дріт. Розробники прагнуть удосконалити цей процес. Очікується, що в майбутньому пацієнтам буде доступна бездротова зарядка.

Успішна імплантація мозкового чипа людині

Як писав УНІАН, у 2024 році першій у світі людині успішно імплантували мозковий імплант Telepathy ("Телепатія"), який було розроблено американською нефротехнологічною компанією, заснованою Ілоном Маском.

Нейрочіп дає змогу, "просто подумавши", керувати телефоном або комп'ютером, а через них "практично будь-яким пристроєм". За словами Маска, цей пристрій є потенційною віхою в розвитку технології "інтерфейсу мозок-комп'ютер", яка колись зможе допомогти людям, що страждають від важких станів, таких як параліч, взаємодіяти з навколишнім середовищем.

До кінця 2025 року Neuralink, у рамках клінічних випробувань, планує провести операції з імплантації чіпа 20-30 пацієнтам. Маск очікує, що до 2035 року імплантами зможуть користуватися мільйони пацієнтів.

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