Завдяки цьому чіпу Neuralink розраховує лікувати людей. В першу чергу тих, хто страждає неврологічними захворюваннями.

Neuralink – технологічна компанія Ілона Маска зі створення першого у світі імплантованого нейрокомп'ютерного чіпа. Раніше цього року винахідник показав, як макака грає у відеогру завдяки такому чіпу, а тепер став на крок ближче до перших тестів на людях.

В цю хвилину компанія шукає професіонала, який буде контролювати вживлення чіпа і залагоджувати питання з американськими регуляторами. Увагу на вакансію звернуло агентство Bloomberg.

В описі посади наголошується, що фахівцю належить тісно співпрацювати з провідними інженерами й докторами, що практикують найінноваційніші методи, а також створити та очолити команду для клінічних досліджень і контролювати дотримання правил.

Імплантат Neuralink виглядає дуже компактним, у формі монети 23 × 8 мм. Інформація з нього передається з мегабітною швидкістю і радіусом дії до 10 метрів, а батареї вистачає на цілий день роботи. Її підзарядка буде проводитися вночі за допомогою магнітного зарядного пристрою.

Завдяки цьому чіпу Neuralink розраховує лікувати людей: насамперед тих, хто страждають від неврологічних захворювань. Ба більше, технологія дозволить контролювати гормони, боротися з депресіями та навіть зможе змусити мозок працювати ефективніше. Операція з вживлення нейрочіпа буде роботизованою і не складнішою, ніж лазерна корекція зору, обіцяють вчені.

Минулого місяця Маск вже говорив, що Neuralink сподівається імплантувати свої мозкові чіпи людям у 2022 році. Ще раніше, у лютому, винахідник був упевнений, що компанія почне імплантувати до кінця 2021 року. У 2019 році він розраховував, що тестування на людях розпочнеться у 2020 році.

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Нагадаємо, що 13 січня ракета Маска вивела український супутник Січ-2-30 у космос. Він близько 3 років буде знімати поверхню землі і контролювати іоносферу. Навіщо це Україні і що ще потрібно знати про наш головний космічний проєкт 2022 року – у матеріалі УНІАН.

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