У російській корпорації поділилися подробицями несподіваної аварійної ситуації.

Російська Федерація тимчасово відклала підкорення космосу на своєму "флагманському" кораблі "Союз МС-23" через технічну несправність однієї з критично важливих систем апаратів "Союз МС-22" та "Прогрес МС-21".

Зокрема, йдеться про запуск корабля до МКС, який довелося відкласти до першої декади березня, прокоментував глава корпорації Юрій Борисов. За його словами, у кораблів "Союз МС-22" і "Прогрес МС-21" виникли проблеми з системою терморегулювання.

"Результат у них один і той же. Охолоджуюча рідина випарувалася, а простіше - вилетіла в космос, й порушився режим терморегуляції, що може вплинути на забезпечення безпеки польоту космонавтів", - заявив він.

Наразі "Роскосмос" вже створив аварійну комісію для розгляду в ситуації й перевірки життєздатності системи терморегулювання на "Союзі МС-23", заявив Борисов.

Проблеми російських кораблів на МКС

Нагадаємо, що Російська Федерація дивує "прогресом" своїх технологій й в космічній галузі. Нещодавно з її апаратами сталося відразу кілька інцидентів на Міжнародній космічній станції (МКС).

Буквально 12 лютого стало відомо, що у російському вантажному кораблі "Прогрес МС-2 " сталася "незрозуміла втрата тиску" на тлі розгерметизації в системі охолодження корабля. Після інциденту корабель був ізольований від решти станції.

Також у грудні 2022 року в російському сегменті МКС з кормової частини космічного корабля "Союз МС-22" почався значний витік холодоагенту. Він просто витік у космос. Також варто згадати про випадок з російським модулем "Наука", який ледь не знищив всю МКС. Після стикування у апарату незаплановано спрацювали двигуни, через це орієнтація МКС на орбіті змістилася на 45 градусів.

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