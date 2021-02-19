До середини лютого Clubhouse зібрав уже 8,1 млн користувачів.

За півмісяця нова соціальна мережа з голосовим спілкуванням Clubhouse набрала понад 4,5 млн нових учасників.

Читайте такожРосійського пропагандиста Соловйова заблокували у ClubhouseХоча доступ до соцмережі можливий лише за запрошеннями та тільки користувачам iPhone, за даними аналітичної компанії App Annie, до 16 лютого Clubhouse зібрав уже 8,1 млн користувачів. При цьому ще 1 лютого кількість завантажень сягнула 3,5 млн.

Аналітики вважають, що причиною такої популярності могла стати реєстрація знаменитостей, зокрема Ілона Маска і Марка Цукерберга. Лише в США кількість завантажень у лютому перевищила 2,6 млн.

Сьогодні соцмережа також активно отримує шанувальників у Великобританії, Німеччині, Японії, Бразилії та Туреччині.

Що таке Clubhouse?

Clubhouse («Клабхаус») — це соціальна мережа, запущена у квітні 2020 року на iOS розробниками програмного забезпечення Alpha Exploration Co. Головний формат соцмережі — голосове спілкування. Учасникам доступні безліч клубів та віртуальних кімнат з бесідами на різні теми.

Приєднатися до соцмережі можуть користувачі iPhone за запрошеннями від інших учасників.

На тлі ажіотажу навколо Clubhouse у всьому світі почали з'являтися конкурентоспроможні аудіододатки. Придивляються до формату і популярні соціальні гіганти. Так, наприклад, Facebook, як повідомляється, перейшов до розробки власного продукту, націленого на конкуренцію з Clubhouse.

У лютому 2021 року американський підприємець-винахідник Ілон Маск запросив для бесіди у Clubhouse президента РФ Володимира Путіна. У Кремлі пропозицію назвали цікавою.

Головні новини України та світу на ранок 19 лютого

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова