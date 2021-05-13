Космічне тіло має пролетіти повз нашу планету зі швидкістю понад 82 тис. км/год.

До Землі наближається 118-метровий астероїд 2015 KJ19.

Читайте такожУ небі над Австралією пролетів яскравий палаючий об'єкт (відео)Він має пролетіти повз нашу планету зі швидкістю 23 км/с, тобто понад 82 тис. км/год, пише Express.

З такою швидкістю астероїд міг би двічі облетіти Землю за годину. Водночас, наприклад, Місяцю, щоб зробити повний оберт навколо нашої планети, потрібно близько 28 днів. Зазначається, що з такими даними 2015 KJ19 міг би повністю знищити невелике місто, якби врізався у Землю.

Небесне тіло має пройти повз Землю у п'ятницю, 14 травня, на відстані, трохи більшій ніж 15 відстаней між Землею та Місяцем. Водночас це досить близько, щоб вважати 2015 KJ19 "навколоземним об'єктом".

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Переклад: Катерина Комолова